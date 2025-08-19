В Запорожской области поражен ж/д маршрут оккупантов, горит поезд с цистернами

Силы обороны Украины уничтожили грузовой поезд оккупантов, который перевозил топливо через оккупированную Запорожскую область.

После атаки от железнодорожного сообщения на этом направлении остались только руины - ничего живого не осталось.

"Кто там спрашивал, почему русня ночью таскает топливо и машинами? Да вот потому. Чтобы избежать подобных потерь", - отметил Андрющенко.

Фото: ВСУ уничтожили грузовой поезд РФ с цистернами в Запорожской области (t.me/andriyshTime)

Это стало показательным ударом по логистике врага и еще раз подтвердило эффективность украинских военных в локализации ключевых транспортных маршрутов.