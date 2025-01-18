ЗСУ вдарили по важливих об'єктах РФ на окупованій частині України: що вдалось уразити

Фото: ЗСУ вдарили по важливих об'єктах РФ на окупованій частині України 18 січня (Getty Images)

ЗСУ завдали нових ударів по об'єктах РФ на окупованій частині України 18 січня. Були атаковані станції "Небо-СВУ", 9С32М і комплекси "Бук-М3".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Українські ударні БПЛА влучили в радіолокаційну станцію "Небо-СВУ" на території тимчасово окупованої Херсонської області", - йдеться у повідомленні. Також ракетні війська Збройних Сил України вдарили по станціях та комплексах на тимчасово окупованій території Донецької області. "ЗСУ завдали вогневого ураження по комплексу "Бук-М3" та радіолокаційній станції 9С32М зенітного ракетного комплексу С-300", - зазначили у Генштабі, де додають, що масштаби пошкоджень уточнюються. Сили оборони України запевняють, що завдаватимуть подібних ударів до повного припинення збройної агресії РФ проти України.