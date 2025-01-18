ЗСУ вдарили по важливих об'єктах РФ на окупованій частині України: що вдалось уразити
ЗСУ завдали нових ударів по об'єктах РФ на окупованій частині України 18 січня. Були атаковані станції "Небо-СВУ", 9С32М і комплекси "Бук-М3".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
"Українські ударні БПЛА влучили в радіолокаційну станцію "Небо-СВУ" на території тимчасово окупованої Херсонської області", - йдеться у повідомленні.
Також ракетні війська Збройних Сил України вдарили по станціях та комплексах на тимчасово окупованій території Донецької області.
"ЗСУ завдали вогневого ураження по комплексу "Бук-М3" та радіолокаційній станції 9С32М зенітного ракетного комплексу С-300", - зазначили у Генштабі, де додають, що масштаби пошкоджень уточнюються.
Сили оборони України запевняють, що завдаватимуть подібних ударів до повного припинення збройної агресії РФ проти України.
Атака на нафтобазу у Тульській області
У ніч на 18 січня Сили оборони атакували нафтобазу у Тульській області. Вона розташовувалась на федеральній державній казенній установі "8 марта".
На території підприємства зафіксовано пожежу. Відомо, що нафтобаза задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії. Наслідки атаки уточнюються.
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