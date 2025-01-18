Дрони ГУР атакували нафтобазу в Тульській області, - джерела

18 січня дрони ГУР атакували нафтобазу в Тульській області (Росія). Відомо про щонайменше десять "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в українській розвідці.

"Щонайменше десять влучних "прильотів" безпілотників відбулося по нафтобазі в Тульській області в ніч на 18 січня", - розповіли в розвідці.

Як повідомляють джерела в ГУР МО, ураження ворожого обʼєкту відбулося завдяки роботі операторів Головного управління розвідки та дронами українського виробництва.

Удар по НПЗ у Тульській області РФ

За повідомленням місцевої влади, нібито сталося загоряння ємності ПММ на одному з підприємств регіону, на місці працюють пожежні розрахунки

"Попри те, що російські ЗМІ звітують про нібито успішну роботу ППО, на нафтобазі розпочалася масштабна пожежа", - констатують в ГУР.

Очевидці публікують кадри влучання БПЛА по ворожому об’єкту, який забезпечує діяльність російської окупаційної армії.