Українські десантники знищили позицію росіян разом з БК на Луганському напрямку (відео)

Фото: ЗСУ знищили позицію росіян разом з БК під Луганськом (ілюстрація/GettyImages)

Українські десантники ефективно знищили позицію російських окупантів разом з боєкомплектом. Той про свою утилізацію "повідомив" гучною детонацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ.