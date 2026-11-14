ЗСУ вдарили по "серцю" нафтової галузі РФ під Самарою та аеродрому в Липецькій області

Згідно з повідомленням, українські військові атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Самара" поблизу селища Просвєт у Самарській області Росії. Після удару на території об'єкта спалахнула пожежа, горять кілька резервуарів із нафтою.

Ця станція є важливою частиною російської нафтової системи. Сюди магістральними нафтопроводами надходить сировина з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів РФ.

На об'єкті нафту змішують і формують експортну марку Urals. На неї припадає до половини всього нафтового експорту Росії. Відповідно, пошкодження станції може вплинути на один із ключових каналів надходження коштів до російського бюджету, з якого фінансують війну проти України.

Що відомо про удар по аеродрому

Також Генеральний штаб підтвердив результати атаки на військовий аеродром "Липецьк-2" у Липецькій області. Там базується російська військова авіація.

За даними Генштабу, внаслідок удару 13 листопада на аеродромі уражено ангар, у якому зберігалася спеціальна техніка для обслуговування літаків, резервуар з авіаційним пальним і центральний командно-диспетчерський пункт.

