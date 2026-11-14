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ЗСУ вдарили по "серцю" нафтової галузі РФ під Самарою та аеродрому в Липецькій області

12:50 14.11.2026 Сб
2 хв
aimg Марія Науменко
Фото: український військовий з безпілотником "Лелека" (Getty Images)

У ніч на 13 листопада під удар ЗСУ потрапили два важливі об'єкти в Росії: станція, де формують експортну марку нафти Urals, і військовий аеродром "Липецьк-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Згідно з повідомленням, українські військові атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Самара" поблизу селища Просвєт у Самарській області Росії. Після удару на території об'єкта спалахнула пожежа, горять кілька резервуарів із нафтою.

Ця станція є важливою частиною російської нафтової системи. Сюди магістральними нафтопроводами надходить сировина з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів РФ.

На об'єкті нафту змішують і формують експортну марку Urals. На неї припадає до половини всього нафтового експорту Росії. Відповідно, пошкодження станції може вплинути на один із ключових каналів надходження коштів до російського бюджету, з якого фінансують війну проти України.

Що відомо про удар по аеродрому

Також Генеральний штаб підтвердив результати атаки на військовий аеродром "Липецьк-2" у Липецькій області. Там базується російська військова авіація.

За даними Генштабу, внаслідок удару 13 листопада на аеродромі уражено ангар, у якому зберігалася спеціальна техніка для обслуговування літаків, резервуар з авіаційним пальним і центральний командно-диспетчерський пункт.

Нагадаємо, у ніч на 13 листопада українські військові також атакували об'єкти російської армії в Ростові-на-Дону.

Ракети "Нептун" уразили виробництво ударних дронів "Іонос", склад безпілотників цього підприємства та сервісний центр компанії "Аеро-Хіт", де ремонтують і обслуговують БпЛА для фронту

Крім того, з початку листопада під атаками опинилися п'ять найбільших НПЗ Росії: Омський, Кірішський, Рязанський, Нижньогородський та Ярославський.

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Російська ФедераціяУкраїнаЗбройні сили УкраїнифронтНАФТАГенштаб ЗСУРосавіація