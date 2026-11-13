ua en ru
Пт, 13 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Мирні переговори Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Ракети "Нептун" вдарили по Ростову: уражено завод і склад дронів РФ

14:32 13.11.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Ракети "Нептун" вдарили по Ростову: уражено завод і склад дронів РФ Фото: вибухи в РФ (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

У ніч на 13 листопада ракети "Нептун" вдарили по Ростову-на-Дону. Під удар потрапили три об'єкти, які пов'язані з виробництвом і ремонтом російських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які об'єкти уразили в Ростові-на-Дону

Щоночі російські дрони летять на українські міста, позиції та енергетику. У Генштабі зазначають, що частину з них виробляють, зберігають і ремонтують саме в Ростові-на-Дону.

Ракетні війська, а саме береговий ракетний комплекс ВМС ЗСУ "Нептун", уразили одразу три цілі, пов'язані з безпілотниками.

Першою ціллю стало виробництво ударних дронів тактичного рівня - ТОВ "Іонос". Також уразили місце, де це підприємство зберігає безпілотники.

Ще одна ціль - сервісний центр ТОВ "Аеро-Хіт". Там російська армія ремонтує і обслуговує дрони для фронту.

"Аеро-Хіт" - російський виробник ударних і розвідувальних FPV-дронів "Велес". Виробництво компанії розташоване в Хабаровську, а в Ростові-на-Дону працює сервісний центр.

У Генштабі пояснюють, що удар по виробництву, складу і сервісу б'є одразу по всьому ланцюжку. Частина дронів не буде виготовлена, частина згоріла на складі, а пошкоджені безпілотники ще довго не повернуться на фронт.

Нагадаємо, у ніч проти 13 листопада Волгоград і область зазнали масованої атаки безпілотників.

Після нальоту там спалахнув нафтопереробний завод, а очевидці зняли на відео пожежу на території підприємства.

Також ми писали, що на початку листопада Сили оборони уразили п'ять найбільших нафтопереробних заводів Росії.

Серед них - Омський, Кірішський, Рязанський, Нижньогородський та Ярославський НПЗ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ростов Ракети
Новини
РФ вдарила по п’ятиповерхівці в Запоріжжі, серед поранених - п'ятеро дітей
РФ вдарила по п’ятиповерхівці в Запоріжжі, серед поранених - п'ятеро дітей
Аналітика
Що відбувається після підпалу на замовлення РФ: бліц з естонським виробником НРК TheMIS
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Що відбувається після підпалу на замовлення РФ: бліц з естонським виробником НРК TheMIS