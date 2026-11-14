ВСУ ударили по "сердцу" нефтяной отрасли РФ под Самарой и аэродрома в Липецкой области

В ночь на 13 ноября под удар ВСУ попали два важных объекта в России: станция, где формируют экспортную марку нефти Urals, и военный аэродром "Липецк-2".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Согласно сообщению, украинские военные атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию "Самара" вблизи поселка Просвет в Самарской области России. После удара на территории объекта вспыхнул пожар, горят несколько резервуаров с нефтью.
Эта станция является принципиальной частью русской нефтяной системы. Сюда по магистральным нефтепроводам поступает сырье из Татарстана, Западной Сибири и других нефтедобывающих регионов РФ.
На объекте нефть смешивают и формируют экспортную марку Urals. На нее приходится до половины всего нефтяного экспорта России. Соответственно повреждение станции может повлиять на один из ключевых каналов поступления средств в российский бюджет, из которого финансируют войну против Украины.
Также Генеральный штаб подтвердил результаты атаки на военный аэродром "Липецк-2" в Липецкой области. Там базируется русская военная авиация.
По данным Генштаба, в результате удара 13 ноября на аэродроме поражен ангар, в котором хранилась специальная техника для обслуживания самолетов, резервуар с авиационным горючим и центральный командно-диспетчерский пункт.
Напомним, в ночь на 13 ноября украинские военные также атаковали объекты российской армии в Ростове-на-Дону.
Ракеты "Нептун" поразили производство ударных дронов "Ионос", склад беспилотников этого предприятия и сервисный центр компании "Аэро-Хит", где ремонтируют и обслуживают БПЛА для фронта.
Кроме того, с начала ноября под атаками оказались пять крупнейших НПЗ России: Омский, Киришский, Рязанский, Нижегородский и Ярославский.