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ВСУ ударили по "сердцу" нефтяной отрасли РФ под Самарой и аэродрома в Липецкой области

12:50 14.11.2026 Сб
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: украинский военный с беспилотником "Аист" (Getty Images)

В ночь на 13 ноября под удар ВСУ попали два важных объекта в России: станция, где формируют экспортную марку нефти Urals, и военный аэродром "Липецк-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Согласно сообщению, украинские военные атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию "Самара" вблизи поселка Просвет в Самарской области России. После удара на территории объекта вспыхнул пожар, горят несколько резервуаров с нефтью.

Эта станция является принципиальной частью русской нефтяной системы. Сюда по магистральным нефтепроводам поступает сырье из Татарстана, Западной Сибири и других нефтедобывающих регионов РФ.

На объекте нефть смешивают и формируют экспортную марку Urals. На нее приходится до половины всего нефтяного экспорта России. Соответственно повреждение станции может повлиять на один из ключевых каналов поступления средств в российский бюджет, из которого финансируют войну против Украины.

Что известно об ударе по аэродрому

Также Генеральный штаб подтвердил результаты атаки на военный аэродром "Липецк-2" в Липецкой области. Там базируется русская военная авиация.

По данным Генштаба, в результате удара 13 ноября на аэродроме поражен ангар, в котором хранилась специальная техника для обслуживания самолетов, резервуар с авиационным горючим и центральный командно-диспетчерский пункт.

Напомним, в ночь на 13 ноября украинские военные также атаковали объекты российской армии в Ростове-на-Дону.

Ракеты "Нептун" поразили производство ударных дронов "Ионос", склад беспилотников этого предприятия и сервисный центр компании "Аэро-Хит", где ремонтируют и обслуживают БПЛА для фронта.

Кроме того, с начала ноября под атаками оказались пять крупнейших НПЗ России: Омский, Киришский, Рязанский, Нижегородский и Ярославский.

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