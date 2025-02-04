ЗСУ вдарили по пункту управління росіян у Курській області: у ворога суттєві втрати

Повітряні сили ЗСУ вчора, 3 лютого, завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів росіян. Він знаходився в районі населеного пункту Новоіванівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Telegram.