ЗСУ вдарили по пункту управління росіян у Курській області: у ворога суттєві втрати
Повітряні сили ЗСУ вчора, 3 лютого, завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів росіян. Він знаходився в районі населеного пункту Новоіванівка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Telegram.
За інформацією Генштабу, ворожий пункт управління обладнали на території покинутої будівлі. Він використовувався для координації наступальних дій російських солдатів на Курському напрямку.
Фото: Новоіванівка на карті (скриншот)
"У результаті проведеної операції об'єкт зазнав значних пошкоджень, що призвело до суттєвих втрат серед особового складу противника", - зазначили в Генштабі.
При цьому ретельно спланована атака дозволила мінімізувати ризики для цивільного населення.
У Генштабі підкреслили, що мета полягає у знищенні всіх ключових пунктів управління та інших військових об'єктів противника до повного припинення агресії РФ.
Удари українських захисників
Нагадаємо, 10 січня стало відомо про удар Сил оборони по пункту управління 3-го армійського корпусу ЗС РФ. Він знаходився у Світлодарську Донецької області.
При цьому 2 січня українські захисники обстріляли командний пункт ворога в Мар'їному Курської області.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко писав про те, що у 810-ї бригади РФ унаслідок атаки були значні втрати.
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