ЗСУ вдарили по пункту управління РФ у Світлодарську, - Генштаб

"10 січня Збройні Сили України завдали високоточного удару по пункту управління 3-го армійського корпусу зс рф у окупованому ворогом місті Світлодарськ Донецької області", - йдеться у повідомленні.



Також військові зазначили, що протягом цього тижня Збройні Сили України завдали серію ударів по захоплених російськими окупантами об'єктах в Донецькій області.

"При цьому було вжито усіх необхідних заходів з метою уникнення ризику для цивільного населення", - додали у Генштабі.

Де розташований окупований Світлодарськ

Світлодарськ - місто в Бахмутському районі Донецької області, адміністративний центр Світлодарської міської громади.

Розташоване на березі Вуглегірського водосховища. З 24 травня 2022 року захоплене російськими військами.

Де розташований Світлодарськ Донецької області (deepstatemap.live)