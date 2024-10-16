Партизани розкрили секретне місце дислокації окупантів у Горлівці: що відомо (фото)

Партизани знайшли секретне місце дислокації окупантів у Горлівці. Тут, зокрема, багато загарбників із Бурятії.

Про це повідомляється РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Агенти виявили активність російських військовослужбовців біля будівлі гуртожитку по вулиці Курнатовського, поряд із залізничною станцією Байрак (Горлівка)", - йдеться у повідомленні. Партизани з'ясували, що тут розміщено підрозділи 132-ї ОМСбр. "Зафіксовано постачання важливої ​​апаратури, яку привозять уночі на службових автомобілях. Також на території гуртожитку було помічено військових із Бурятії, які виконують бойові завдання на лінії зіткнення", - уточнюють в "АТЕШ". Партизани зазначають, що все частіше фіксують розміщення російських військовослужбовців на цивільних об'єктах, де вони прикриваються мирним населенням.