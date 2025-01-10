RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

ВСУ ударили по пункту управления РФ в Светлодарске, - Генштаб

Фото: ВСУ ударили по пункту управления РФ в Светлодарске Донецкой области 10 января (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Силы обороны ударили по пункту управления 3-го армейского корпуса ВС РФ. Он располагался в Светлодарске Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"10 января Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по пункту управления 3-го армейского корпуса ВС РФ в оккупированном врагом городе Светлодарск Донецкой области", - говорится в сообщении.

Также военные отметили, что в течение этой недели Вооруженные Силы Украины нанесли серию ударов по захваченным российскими оккупантами объектам в Донецкой области.

"При этом были приняты все необходимые меры во избежание риска для гражданского населения", - добавили в Генштабе.

Где расположен оккупированный Светлодарск

Светлодарск - город в Бахмутском районе Донецкой области, административный центр Светлодарской городской общины.

Расположен на берегу Углегорского водохранилища. С 24 мая 2022 года захвачен российскими войсками.

Где расположен Светлодарск Донецкой области (deepstatemap.live)

Удары ВСУ по важным объектам РФ в Донецкой области

Силы обороны Украины постоянно бьют по важным объектам РФ в Донецкой области, участвующим во снабжении российской группировки на Донбассе.

Например, на днях ВСУ ударили по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ. Он располагался в захваченном Харцызске Донецкой области.

Добавим, что немалую роль в выявлении стратегических объектов РФ в Донецкой области играет работа партизан. В частности, в октябре партизаны нашли секретное место дислокации оккупантов в Горловке. Здесь, в частности, много захватчиков из Бурятии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныГенштаб ВСУВойна в Украине