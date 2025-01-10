ВСУ ударили по пункту управления РФ в Светлодарске, - Генштаб

Силы обороны ударили по пункту управления 3-го армейского корпуса ВС РФ. Он располагался в Светлодарске Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"10 января Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по пункту управления 3-го армейского корпуса ВС РФ в оккупированном врагом городе Светлодарск Донецкой области", - говорится в сообщении.
Также военные отметили, что в течение этой недели Вооруженные Силы Украины нанесли серию ударов по захваченным российскими оккупантами объектам в Донецкой области.
"При этом были приняты все необходимые меры во избежание риска для гражданского населения", - добавили в Генштабе.
Светлодарск - город в Бахмутском районе Донецкой области, административный центр Светлодарской городской общины.
Расположен на берегу Углегорского водохранилища. С 24 мая 2022 года захвачен российскими войсками.
Где расположен Светлодарск Донецкой области (deepstatemap.live)
Силы обороны Украины постоянно бьют по важным объектам РФ в Донецкой области, участвующим во снабжении российской группировки на Донбассе.
Например, на днях ВСУ ударили по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ. Он располагался в захваченном Харцызске Донецкой области.
Добавим, что немалую роль в выявлении стратегических объектов РФ в Донецкой области играет работа партизан. В частности, в октябре партизаны нашли секретное место дислокации оккупантов в Горловке. Здесь, в частности, много захватчиков из Бурятии.
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