Уражено 2 пункти дислокації ворога. В Генштабі підрахували втрати РФ унаслідок ударів ЗСУ в Запорізькій області

Фото: У Генштабі підрахували втрати РФ унаслідок ударів ЗСУ в Запорізькій області (defense.gov)

Українські військові 2 січня завдали потужних ударів по російських окупантах у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Підтверджено ураження позицій противника в районах населених пунктів Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Пологи та Василівка. "Знищено 2 склади боєприпасів, до 10 одиниць військової техніки, 2 пункти дислокації, ліквідовано та поранено до 260 військовослужбовців збройних сил РФ", - поінформували в Генштабі.