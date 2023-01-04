Уражено 2 пункти дислокації ворога. В Генштабі підрахували втрати РФ унаслідок ударів ЗСУ в Запорізькій області
Фото: У Генштабі підрахували втрати РФ унаслідок ударів ЗСУ в Запорізькій області (defense.gov)
Українські військові 2 січня завдали потужних ударів по російських окупантах у Запорізькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Підтверджено ураження позицій противника в районах населених пунктів Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Пологи та Василівка.
"Знищено 2 склади боєприпасів, до 10 одиниць військової техніки, 2 пункти дислокації, ліквідовано та поранено до 260 військовослужбовців збройних сил РФ", - поінформували в Генштабі.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав найскладніший напрямок фронту.
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