ВСУ ударили по пункту дислокации россиян возле Крыма: до сотни раненых

В четверг, 5 января, Вооруженные силы Украины нанесли удар по пункту дислокации российских военных в Гавриловке Второй Херсонской области. В больницы попали до сотни оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook .

"Противник продолжает нести потери. Подтверждено поражение 5 января 2023 года пункта дислокации российских оккупационных войск в Гавриловке Второй Херсонской области. Известно, что в местные больницы привезли до 100 раненых военнослужащих", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что информация о ликвидированных оккупантах уточняется.

Напомним, ранее ВСУ ударили по "военной комендатуре" во временно оккупированной Васильевке Запорожской области.

Кроме того, недавно украинские военные поразили два пункта дислокации врага. ВСУ ликвидировали и ранили до 260 военнослужащих вооруженных сил России.

Также 31 декабря был нанесен удар по российской базе во временно оккупированной Макеевке Донецкой области. Там могло быть уничтожено около 400 российских военных, в том числе и мобилизованных.

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