ЗСУ вдарили по позиціях росіян на Луганщині: знищено багато техніки та живої сили ворога

Збройні сили України завдали удару по позиціях окупантів у Новоайдарі та Сватовому (Луганська область). Внаслідок чого знищено півсотні одиниць техніки та 70% живої сили на одному з об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram .

Він розповів, що в ніч на 18 вересня були нанесені удари по Новоайдарському лісгоспу та старому автовокзалу у Сватовому.

"У Новоайдарі було ліквідовано і виведено з ладу близько 50 одиниць військової техніки і знищено боєприпаси. А в Сватовому 70% особового складу, що знаходився на вказаному об'єкті, загинули", - розповів Гайдай.