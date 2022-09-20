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ВСУ ударили по позициям россиян в Луганской области: уничтожено много техники и живой силы врага

Фото: ВСУ ударили по позициям россиян в Луганской области (t.me/serhiy_hayday)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины нанесли удар по позициям оккупантов в Новоайдаре и Сватово (Луганская область). Вследствие чего уничтожено полсотни единиц техники и 70% живой силы на одном из объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

Он рассказал, что в ночь на 18 сентября были нанесены удары по Новоайдарскому лесхозу и старому автовокзалу в Сватово.

"В Новоайдаре были ликвидированы и выведены из строя около 50 единиц военной техники и уничтожены боеприпасы. А в Сватово 70% находившегося на указанном объекте личного состава погибли", - рассказал Гайдай.

Напомним, что ВСУ уничтожили 13 опорных пунктов, районы сосредоточения вооружения и военной техники и 5 позиций комплексов противовоздушной обороны россиян. Оккупанты пытаются скрыть массовые потери.

Кроме того, сообщалось, что за минувшие сутки украинские воины ликвидировали еще 150 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 54 810 военных.

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ЛуганскВСУРоссийская Федерация