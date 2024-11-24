UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

ЗСУ вдарили по полку ракетних військ РФ у Курській області, знищено комплекс С-400

Фото: ЗСУ вдарили по полку ракетних військ РФ у Курській області, знищивши комплекс С-400 (doblest club)
Автор: Наталія Гурковська

Сили оборони України вдарили по полку ракетних військ РФ у Курській області. Зокрема, знищено комплекс С-400.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"У ніч на 24 листопада підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали групового удару по позиціях зенітного ракетного дивізіону 1490 зенітного ракетного полку 6 армії РФ на території Курської області", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають в Генштабі, зафіксовано успішне влучання в радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу "С-400". 

"Слід зазначити, що вказаний підрозділ збройних сил РФ вів бойову роботу у режимі "земля-земля", тобто уражаючи наземні нерухомі цілі", - додали у Генштабі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниКурська областьВійна в Україні