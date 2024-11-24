ЗСУ вдарили по полку ракетних військ РФ у Курській області, знищено комплекс С-400

"У ніч на 24 листопада підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали групового удару по позиціях зенітного ракетного дивізіону 1490 зенітного ракетного полку 6 армії РФ на території Курської області", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають в Генштабі, зафіксовано успішне влучання в радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу "С-400".

"Слід зазначити, що вказаний підрозділ збройних сил РФ вів бойову роботу у режимі "земля-земля", тобто уражаючи наземні нерухомі цілі", - додали у Генштабі.