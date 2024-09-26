Сили безпілотних систем показали відео знищення С-400 у Курській області

Бійці Сил безпілотних систем допомогли виявити та знищити російський ЗРК С-400 "Тріумф". Операція відбулась у Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил безпілотних систем.

Російська техніка була знищена завдяки спільній роботі 413 ОББС "Рейд" та загону БПС "Джміль" 78 ОДШП.

Екіпаж миттєво передав координати групі вогневого ураження, і невдовзі реактивна артилерія перетворила його на купу металобрухту.

Як розповіли військові, під час бойового вильоту на Курському напрямку оператори аеророзвідки 413 ОББС "Рейд" виявили ворожий ЗРК С-400 "Тріумф".

Сили безпілотних систем

Нагадаємо, наприкінці червня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) про створення Сил безпілотних систем в Україні.

Очолив новий рід військ полковник Вадим Сухаревський. Детальніше про нього - у матеріалі РБК-Україна.

Детально про те, чим для росіян важливі установки С-400 - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.