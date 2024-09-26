ua en ru
Чт, 26 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сили безпілотних систем показали відео знищення С-400 у Курській області

Четвер 26 вересня 2024 20:28
UA EN RU
Сили безпілотних систем показали відео знищення С-400 у Курській області Ілюстративне фото: Сили безпілотних систем показали відео знищення С-400 у Курській області (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Бійці Сил безпілотних систем допомогли виявити та знищити російський ЗРК С-400 "Тріумф". Операція відбулась у Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил безпілотних систем.

Як розповіли військові, під час бойового вильоту на Курському напрямку оператори аеророзвідки 413 ОББС "Рейд" виявили ворожий ЗРК С-400 "Тріумф".

Екіпаж миттєво передав координати групі вогневого ураження, і невдовзі реактивна артилерія перетворила його на купу металобрухту.

Російська техніка була знищена завдяки спільній роботі 413 ОББС "Рейд" та загону БПС "Джміль" 78 ОДШП.

Сили безпілотних систем

Нагадаємо, наприкінці червня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) про створення Сил безпілотних систем в Україні.

Очолив новий рід військ полковник Вадим Сухаревський. Детальніше про нього - у матеріалі РБК-Україна.

Детально про те, чим для росіян важливі установки С-400 - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курська область Війна в Україні
NEWS
"Кинджали" в повітрі. Що за вибухи були у Києві та чому РФ знову залучила МіГи для ударів
"Кинджали" в повітрі. Що за вибухи були у Києві та чому РФ знову залучила МіГи для ударів
DAILY
Небезпечна риторика? Чи є загроза від різких заяв Трампа про Зеленського та війну в Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Небезпечна риторика? Чи є загроза від різких заяв Трампа про Зеленського та війну в Україні