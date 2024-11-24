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ВСУ ударили по полку ракетных войск РФ в Курской области, уничтожен комплекс С-400

Фото: ВСУ ударили по полку ракетных войск РФ в Курской области, уничтожив комплекс С-400 (doblest club)
Автор: Наталия Гурковская

Силы обороны Украины ударили по полку ракетных войск РФ в Курской области. В частности, уничтожен комплекс С-400.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"В ночь на 24 ноября подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли групповой удар по позициям зенитного ракетного дивизиона 1490 зенитного ракетного полка 6 армии РФ на территории Курской области", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Генштабе, зафиксировано успешное попадание в радиолокационную станцию ​​зенитного ракетного комплекса "С-400".

"Следует отметить, что указанное подразделение вооруженных сил РФ ввело боевую работу в режиме "земля-земля", то есть поражая наземные неподвижные цели", - добавили в Генштабе.

Уничтожение российской ПВО

Украинские военные не впервые уничтожают российские зенитно-ракетные комплексы.

Например, недавно бойцы Сил беспилотных систем помогли обнаружить и уничтожить российский ЗРК С-400 "Триумф". Эта операция тоже проходила в Курской области.

Нередки случаи уничтожения и российских ЗРК "Бук". Так, в конце октября Силы обороны Украины поразили ЗРК "Бук-М3". Кроме того, во время этой операции в Луганской области, ВСУ уничтожили ЗРК "Бук-М2" оккупантов.

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