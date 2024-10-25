Сили оборони уразили "Бук-М3" та знищили "Бук-М2" в Луганській області, - Генштаб
Сили оборони України уразили ЗРК "Бук-М3". Крім того, ЗСУ знищили ЗРК "Бук-М2" окупантів у Луганській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Так, у ніч на 25 жовтня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в рамках виконання завдань щодо виявлення та ліквідації засобів протиповітряної оборони противника, уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" та знищили радіолокаційну станція підсвічування цілей і наведення ракет (РПН) 9С36 ЗРК "Бук-М2" ворога.
"Цілі перебували на тимчасово окупованій території Луганської області за кілька десятків кілометрів від лінії бойового зіткнення", - зазначили у Генштабі.
Військові констатують - робота триває, бо послаблення протиповітряної оборони РФ робить вразливими для українських ударів інші важливі об'єкти противника як на фронті, так і у глибокому тилу.
Втрати РФ в Україні
За останню добу з 24 на 25 жовтня, втрати росіян на фронті становлять 1630 військових, засіб ППО і понад 70 безпілотників.
Зазначимо, що днями українські військові знищили ЗРК "Бук-М3" російських окупантів. Комплекс перебував за близько 60 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Залежно від модифікації його вартість може складати від 40 до 50 млн доларів.
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