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ЗСУ вдарили по полігону ворога під Волновахою, могли загинути близько 60 росіян, - ВВС

Середа 21 лютого 2024 01:47
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ЗСУ вдарили по полігону ворога під Волновахою, могли загинути близько 60 росіян, - ВВС Ілюстративне фото: ЗСУ вдарили по полігону окупантів під Волновахою (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

ЗСУ вдень 20 лютого вдарили по полігону окупантів під Волновахою Донецької області. Загинули щонайменше 60 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Російської служби BBC News.

За інформацією джерела, українські військові, ймовірно, вдарили двома ракетами HIMARS,

"У середині дня 20 лютого українські військові ймовірно завдали удару двома ракетами з РСЗВ HIMARS по полігону біля села Трудівське у Волноваському районі Донецької області", - повідомили на каналі.

Також ВВС повідомляє, що в цей момент військовослужбовці вишикувалися на полігоні і чекали на прибуття командувача генерал-майора. За інформацією джерела, місцем дислокації бригади є місто Борзя Забайкальського краю Росії.

"Побудували в чистому полі командири", - коментує те, що сталося, один з військовослужбовців BBC, який вижив.

За різними оцінками, у тому числі самих військовослужбовців бригади, внаслідок удару могли загинути щонайменше 60 людей.

"Українська влада подію не коментувала", - повідомили в ВВС.

Знищення ворожої техніки з HIMARS

Раніше ми писали, що ЗСУ знищили з HIMARS ворожу пускову установку дронів на півдні країни. Момент потрапив на відео.

Також ми писали, що за допомогою HIMARS українські військові знищили дві ворожі реактивні системи "Град".

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