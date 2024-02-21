ВСУ ударили по полигону врага под Волновахой, могли погибнуть около 60 россиян, - BBC

ВСУ днем 20 февраля ударили по полигону оккупантов под Волновахой Донецкой области. Погибли не менее 60 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Русской службы BBC News.

По информации источника, украинские военные предположительно ударили двумя ракетами HIMARS,

"В середине дня 20 февраля украинские военные предположительно нанесли удар двумя ракетами из РСЗО HIMARS по полигону возле села Трудовское в Волновахском районе Донецкой области", - сообщили на канале.

Также BBC сообщает, что в этот момент военнослужащие выстроились на полигоне и ожидали прибытия командующего генерал-майора. По информации источника, постоянным местом дислокации бригады является город Борзя Забайкальского края России.

"Построили в чистом поле командиры", - комментирует произошедшее один из выживших военнослужащих BBC

По разным оценкам, в том числе самих военнослужащих бригады, в результате удара могли погибнуть не менее 60 человек.

"Украинские власти произошедшее не комментировали", - сообщили в BBC.

Уничтожение вражеской техники с HIMARS

Ранее мы писали, что ВСУ уничтожили с HIMARS вражескую пусковую установку дронов на юге страны. Момент попал на видео.

Также мы писали, что с помощью HIMARS украинские военные уничтожили две вражеские реактивные системы "Град".