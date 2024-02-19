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ЗСУ з HIMARS знищили пускову установку дронів ZALA та "Ланцет" (відео)

Україна, Понеділок 19 лютого 2024 16:32
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ЗСУ з HIMARS знищили пускову установку дронів ZALA та "Ланцет" (відео) Архівне фото: ЗСУ з HIMARS знищили пускову установку дронів ZALA та "Ланцет" (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські воїни виявили ворожу пускову установку дронів на півдні країни. Процес її знищення вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

"ССО продовжують виконувати завдання та знищувати противника на всіх операційних напрямках", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж безпілотного авіаційного комплексу 73-го морського центру ССО виявив ворожий дрон типу ZALA.

Простеживши за ціллю, вдалося також зафіксувати переміщення мобільної пускової установки з контейнерами для зберігання дронів ZALA та "Ланцет".

По комплексу вдарили з HIMARS

Оператори ССО скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони.

"Внаслідок вогневого ураження мобільну пускову установку та контейнери для зберігання безпілотного авіаційного комплексу знищено", - додали в ССО.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 19 лютого, становили 1290 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 403 720 військових.

Також українські військові знищили самохідну реактивну установку розмінування "Змій Горинич" на Запорізькому напрямку.

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