ua en ru
Чт, 01 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські бійці з HIMARS знищили два "Гради" росіян (відео)

Україна, Четвер 01 лютого 2024 12:56
UA EN RU
Українські бійці з HIMARS знищили два "Гради" росіян (відео) Фото: РСЗО "Град" (flickr.сom)
Автор: Тетяна Степанова

Українські бійці на півдні виявили дві ворожі реактивні системи "Град" та навели на них вогонь HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил спеціальних операцій.

Зазначається, що оператори ССО продовжують виконувати завдання на всіх операційних напрямках та завдавати ворогові значних втрат.

Так, воїни 73-го морського центру ССО під час повітряної розвідки на Південному напрямку виявили дві реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" противника.

Оператори ССО скоригували по цілях вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Внаслідок вогневого ураження обидва "Гради" знищено.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, українські військові за минулу добу ліквідували одну тисячу російських загарбників. Всього Росія втратила у війні в Україні 386 230 військових. Окрім того, ЗСУ знищили 12 танків, 16 ББМ, 33 артсистеми та іншу техніку ворога.

Зокрема, на Таврійському напрямку протягом минулої доби українські бійці ліквідували ще понад 400 російських окупантів. Також ЗСУ знищили 39 одиниць військової техніки та 233 ворожих дронів різних типів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України ВСУ Сили спеціальних операцій
NEWS
ЗСУ ведуть позиційні бої на південний захід від Донецька: карти ISW
ЗСУ ведуть позиційні бої на південний захід від Донецька: карти ISW
DAILY
Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії