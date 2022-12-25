ЗСУ вдарили по п'яти пунктах управління, а росіяни гатили по десятках мирних міст, - Генштаб

Українські військові вдарили по п'яти пунктах управління та району зосередження росіян, а загарбники били по десятках мирних міст.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
Протягом 25 грудня росіяни завдали ракетного удару по району Куп’янська Харківської області. Вони також здійснили понад 10 обстрілів з РСЗВ.
Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається по всій території України.
Також повідомляється, що окупанти задля залякування продовжують хаотичні обстріли мирного населення у звільнених містах та селах вздовж правого берега Дніпра. Так, систематичних мінометних обстрілів зазнає Берислав Херсонської області. Окрім того, на Херсонському напрямку, від обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсон, Республіканець, Тягинка, Зеленівка, Інженерне, Антонівка, Садове і Велетенське. Є постраждалі серед населення.
До того ж, протягом 25 грудня авіація Сил оборони завдала двох ударів по районах зосередження ворога, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили п'ять пунктів управління та район зосередження живої сили противника.
Нагадаємо, за минулу добу українські військові знищили ще 480 окупантів та збили вісім ворожих БПЛА. Від початку повномасштабної війни втрати армії РФ становлять 101 430 військових вбитими.
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