ЗСУ вдарили по п'яти пунктах управління, а росіяни гатили по десятках мирних міст, - Генштаб

Протягом 25 грудня росіяни завдали ракетного удару по району Куп’янська Харківської області. Вони також здійснили понад 10 обстрілів з РСЗВ.

Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається по всій території України.

На Сіверському напрямку окупанти обстріляли українські позиції в районах населених пунктів Винторівка, Манухівка, Рижівка та Ворожба Сумської області.

окупанти обстріляли українські позиції в районах населених пунктів Винторівка, Манухівка, Рижівка та Ворожба Сумської області. На Слобожанському напрямку під мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Землянки, Устинівка та Вільхуватка Харківської області.

під мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Землянки, Устинівка та Вільхуватка Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках загарбники обстріляли з танків та артилерії райони понад 25 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Кислівка, Котлярівка і Берестове ну Харківській області; Площанка, Діброва і Червонопопівка Луганської області та Ямполівка - у Донецькій.

загарбники обстріляли з танків та артилерії райони понад 25 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Кислівка, Котлярівка і Берестове ну Харківській області; Площанка, Діброва і Червонопопівка Луганської області та Ямполівка - у Донецькій. На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог обстріляв райони понад 20 населених пунктів. Зокрема це - Спірне, Берестове, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Опитне, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області.

ворог обстріляв райони понад 20 населених пунктів. Зокрема це - Спірне, Берестове, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Опитне, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області. На Новопавлівському напрямку росіяни завдали вогневого впливу по районах Вугледара, Великої Новосілки та Времівки на Донеччині.

росіяни завдали вогневого впливу по районах Вугледара, Великої Новосілки та Времівки на Донеччині. На Запорізькому напрямку зафіксовано ворожі обстріли поблизу понад 20 населених пунктів. Серед них - Гуляйполе, Червоне, Степове, Малі Щербаки, Щербаки і Чарівне Запорізької області Та Нікополь - Дніпропетровської.

Також повідомляється, що окупанти задля залякування продовжують хаотичні обстріли мирного населення у звільнених містах та селах вздовж правого берега Дніпра. Так, систематичних мінометних обстрілів зазнає Берислав Херсонської області. Окрім того, на Херсонському напрямку, від обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсон, Республіканець, Тягинка, Зеленівка, Інженерне, Антонівка, Садове і Велетенське. Є постраждалі серед населення.

До того ж, протягом 25 грудня авіація Сил оборони завдала двох ударів по районах зосередження ворога, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили п'ять пунктів управління та район зосередження живої сили противника.