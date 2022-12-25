ВСУ ударили по пяти пунктам управления, а россияне били по десяткам мирных городов, - Генштаб

В течение 25 декабря россияне нанесли ракетный удар по району Купянска Харьковской области. Они также произвели более 10 обстрелов из РСЗО.

Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

На Северском направлении оккупанты обстреляли украинские позиции в районах населенных пунктов Винторовка, Мануховка, Рыжевка и Ворожба Сумской области.

оккупанты обстреляли украинские позиции в районах населенных пунктов Винторовка, Мануховка, Рыжевка и Ворожба Сумской области. На Слобожанском направлении под минометные и артиллерийские обстрелы попали районы населенных пунктов Стрелка, Старица, Землянки, Устиновка и Ольховатка Харьковской области.

под минометные и артиллерийские обстрелы попали районы населенных пунктов Стрелка, Старица, Землянки, Устиновка и Ольховатка Харьковской области. В Купянском и Лиманском направлениях захватчики обстреляли из танков и артиллерии районы более 25 населенных пунктов. Среди них - Двуречная, Кисловка, Котляровка и Берестово на Харьковской области; Площадка, Диброва и Краснопоповка Луганской области и Ямполевка - в Донецкой.

захватчики обстреляли из танков и артиллерии районы более 25 населенных пунктов. Среди них - Двуречная, Кисловка, Котляровка и Берестово на Харьковской области; Площадка, Диброва и Краснопоповка Луганской области и Ямполевка - в Донецкой. В Бахмутском и Авдеевском направлениях враг обстрелял районы более 20 населенных пунктов. В частности, это - Спорное, Берестово, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Опітное, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.

враг обстрелял районы более 20 населенных пунктов. В частности, это - Спорное, Берестово, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Опітное, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области. На Новопавловском направлении россияне оказали огневое влияние по районам Угледара, Великой Новоселки и Времевки Донецкой области.

россияне оказали огневое влияние по районам Угледара, Великой Новоселки и Времевки Донецкой области. В Запорожском направлении зафиксированы вражеские обстрелы вблизи более 20 населенных пунктов. Среди них - Гуляйполе, Красное, Степное, Малые Щербаки, Щербаки и Волшебное Запорожской области и Никополь - Днепропетровской.

Также сообщается, что оккупанты для запугивания продолжают хаотические обстрелы мирного населения в освобожденных городах и селах вдоль правого берега Днепра. Так, систематическим минометным обстрелам подвергается Берислав Херсонской области. Кроме того, на Херсонском направлении от обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Херсон, Республиканец, Тягинка, Зеленовка, Инженерное, Антоновка, Садовое и Огромное. Есть пострадавшие посреди населения.

К тому же, в течение 25 декабря авиация Сил обороны нанесла два удара по районам сосредоточения врага, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять пунктов управления и район сосредоточения живой силы противника.