ЗСУ вдарили по мосту і ретранслятору для "Шахедів" на Херсонщині

Сили оборони України завдали серії влучних ударів по об'єктах окупантів у тилу та на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.

У ніч на 27 липня українські підрозділи успішно уразили низку важливих цілей ворога. Зокрема, під ударом опинився експортний термінал у Ростові-на-Дону, на об'єкті виникла пожежа.

Крім того, у районі Залізного Порту (Херсонська область) знищено наземний ретранслятор для управління дронами типу "Герань"/"Гербера". Цей пристрій дозволяв росіянам збільшувати дальність та якість управління ударними безпілотниками.

Також було уражено автомобільний міст через Генічеську протоку на Херсонщині, який окупанти активно використовували для військової логістики на півдні.

Окрім цього, українські захисники завдали ударів по ремонтному підрозділу РФ у Кадіївці, складу паливно-мастильних матеріалів у Сімейкиному на Луганщині та складу матеріально-технічного забезпечення в Перевальному тимчасово окупованого Криму.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у заяві Генштабу.