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ВСУ ударили по мосту и ретранслятору для "Шахедов" в Херсонской области

14:18 27.07.2026 Пн
2 мин
Кроме того, под ударом оказался экспортный терминал в Ростове-на-Дону
aimg Валерий Ульяненко
ВСУ ударили по мосту и ретранслятору для "Шахедов" в Херсонской области Фото: украинский военный (facebook.com bsp.donbas)
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Силы обороны Украины нанесли серию точных ударов по объектам окупантов в тылу и на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.

В ночь на 27 июля украинские подразделения успешно поразили целый ряд важных целей врага. В частности, под ударом оказался экспортный терминал в Ростове-на-Дону, на объекте возник пожар.

Кроме того, в районе Железного Порта (Херсонская область) уничтожен наземный ретранслятор для управления дронами типа "Герань"/"Гербера". Это устройство позволяло россиянам увеличивать дальность и качество управления ударными беспилотниками.

Также был поражен автомобильный мост через Генический пролив на Херсонщине, который оккупанты активно использовали для военной логистики на юге.

Кроме этого, украинские защитники нанесли удары по ремонтному подразделению РФ в Кадиевке, складу горюче-смазочных материалов в Семейкино Луганской области и складу материально-технического обеспечения в Перевальном временно оккупированного Крыма.

"Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в заявлении Генштаба.

Напомним, в ночь на 26 июля ВСУ ударили по важным объектам россиян. Одной из целей стал объект "Черноморнефтегаз" в районе Внукового во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, украинские военные поразили наземный ретранслятор для управления дронами-камикадзе типа "Герань" и "Гербера" в районе Черноморского.

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