ЗСУ вдарили по командному пункту управління РФ, який знаходився на судні (відео)

Українські військові завдали удару по командному пункту окупантів, який знаходився на судні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку командувача Повітряних сил України .

"Дякуємо льотчикам за успішну бойову роботу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що удар було завдано по ворожому пункту управління.

Він знаходився на судні. Процес удару вдалося зафіксувати на відео.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ сьогодні повідомляв, що на фронті протягом доби відбулося 64 бойових зіткнень. Ворог продовжує тиснути на двох напрямках у Донецькій області.

Також стало відомо, що українські військові за минулу добу ліквідували ще 920 російських загарбників, тож загальні втрати російської армії в особовому складі від початку широкомасштабного вторгнення збільшилися до приблизно 424 980 солдатів.