ВСУ ударили по командному пункту управления РФ, который находился на судне (видео)

Украинские военные нанесли удар по командному пункту оккупантов, который находился на судне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу командующего Воздушными силами Украины .

"Спасибо летчикам за успешную боевую работу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что удар был нанесен по вражескому пункту управления.

Он находился на судне. Процесс удара удалось зафиксировать на видео.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что на фронте в течение суток произошло 64 боевых столкновений. Враг продолжает давить на двух направлениях в Донецкой области.

Также стало известно, что украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 920 российских захватчиков, так что общие потери российской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения увеличились примерно до 424 980 солдат.