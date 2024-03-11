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Ще понад 900 окупантів і 33 артсистеми: Генштаб оновив втрати росармії в Україні

Понеділок 11 березня 2024 08:07
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Ще понад 900 окупантів і 33 артсистеми: Генштаб оновив втрати росармії в Україні Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати російських окупантів в Україні (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові за минулу добу ліквідували ще 920 російських загарбників, таким чином загальні втрати росармії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення збільшилися до близько 424 980 солдатів. Крім того, бійці ЗСУ знищили також 8 танків, 33 артсистеми та 2 засоби ППО ворога

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 424980 (+920) осіб ліквідовано;
  • танків - 6739 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин - 12874 (+24) од.;
  • артилерійських систем - 10499 (+33) од.;
  • РСЗВ - 1016 (+1) од.;
  • засоби ППО - 711 (+2) од.;
  • літаків - 347 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8141 (+59) од.;
  • крилаті ракети - 1919 од.;
  • кораблі/катери - 26 (+1) од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 13826 (+74) од.;
  • спеціальна техніка - 1686 (+14) од.

Ще понад 900 окупантів і 33 артсистеми: Генштаб оновив втрати росармії в Україні

Ситуація на фронті 11 березня

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні розповіли, що на фронті впродовж доби відбулося 64 бойових зіткнення. У військовому командуванні зазначили, що ворог продовжує тиснути на двох напрямках у Донецькій області.

Також повідомлялося, що авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 1 зенітному ракетному комплексу противника. Крім того, підрозділи ракетних військ ЗСУ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 складу боєприпасів, 2 станціях радіоелектронної боротьби та 2 засобах протиповітряної оборони ворога.

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Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
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