ЗСУ вдалося розширити успіх на Бахмутському напрямку, - DeepState

"Силам Оборони вдалося розширити успіх біля Берхівського водосховища. Завдяки успішним діям 3 ОШБр було вибито ворога на широкій ділянці фронту, що примикає до каналу СД-Д (канал Сіверський Донець - Донбас, - ред.)", - йдеться у зведенні.

Також, за інформацією аналітиків, тривають запеклі бої біля Оріхово-Василівки та Берхівки.

скриншот deepstatemap.live

Інші напрямки

Важкі бої йдуть не лише у районі Бахмута. Так, на Авдіївській ділянці фронту окупанти посилюють штурми. DeepState зазначає, що росіяни атакують на південь від Первомайського.

скриншот deepstatemap.live

Також важкі бої точаться на Запорізькому напрямку, зокрема на лінії від Оріхова до Павлівки. На Сватівському напрямку продовжуються позиційні бої біля Масютівки.

На інших ділянках фронту ситуація залишається незмінною.

Україна вже розпочала контрнаступ?

Останніми днями військове керівництво повідомило про успіхи українських бійців на Бахмутському напрямку. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, за минулу добу ЗСУ просунулися від 200 до 1100 метрів на різних ділянках. Вона зазначила, що ЗСУ на Бахмутському напрямку перейшли з оборони в наступ.

Проте секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що Україна ще не розпочинала контрнаступ. При цьому він наголосив, що початку великої операції "не так довго лишилося ще чекати".

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