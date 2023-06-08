ВСУ удалось расширить успех на Бахмутском направлении, - DeepState

"Силам Обороны удалось расширить успех у Берховского водохранилища. Благодаря успешным действиям 3 ОШБр был выбит враг на широком участке фронта, примыкающего к каналу СД-Д (канал Северский Донец - Донбасс, - ред.)", - говорится в строительстве.

Также, по информации аналитиков, продолжаются ожесточенные бои у Орехово-Василовки и Берховки.

скриншот deepstatemap.live

Другие направления

Трудные бои идут не только в районе Бахмута. Так, на Авдеевском участке фронта оккупанты усиливают штурмы. DeepState отмечает, что россияне атакуют к югу от Первомайского.

скриншот deepstatemap.live

Также тяжелые бои идут на Запорожском направлении, в частности, на линии от Орехова до Павловки. На Сватовском направлении продолжаются позиционные бои возле Масютовки.

На других участках фронта ситуация остается неизменной.

Украина уже начала контрнаступление?

В последние дни военное руководство сообщило об успехах украинских бойцов на Бахмутском направлении. По словам замминистра обороны Анны Маляр, за минувшие сутки ВСУ продвинулись от 200 до 1100 метров на разных участках. Она отметила, что ВСУ на Бахмутском направлении перешли из обороны в наступление.

Однако секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что Украина еще не начинала контрнаступление. При этом он подчеркнул, что начала крупной операции "не так долго осталось ждать".

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