UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ вдалося просунутися на Донецькому напрямі: подробиці від Генштабу

Фото: ЗСУ вдалося просунутися на Донецькому напрямку (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

У ході наступальних операцій Збройним силам України вдалося просунутися в районі села Діброва Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"Під час ведення наступальних дій сили оборони просунулися до 1,5 км у районі населеного пункту Діброви (Донецька область - ред.)", - заявив Громов.

Зазначимо, що населений пункт Діброва розташований в Лиманському районі.

Фото: населений пункт Діброва (Goggle карта)

Нагадаємо, Громов зазначав, що успіхи українських військових на сході та півдні змусили керівництво Росії змінити плани. Окупанти зосередилися на захопленні Луганської та Донецької областей.

Також раніше глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що активний контрнаступ українських військ продовжиться, як тільки затвердіє земля і стануть стійкими до морозів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасДонецька областьЗбройні сили УкраїниВійна в Україні