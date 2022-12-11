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Сили оборони України продовжать контрнаступ, щойно затвердішає ґрунт, - Резніков

Новость на русском →
Україна, Неділя 11 грудня 2022 22:14
Сили оборони України продовжать контрнаступ, щойно затвердішає ґрунт, - Резніков Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Щойно затвердішає ґрунт і стануть морози, українські Сили оборони відновлять активний контрнаступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони України Олексія Резнікова в телеефірі Ukraine Media Centre.

Міністр підкреслив на пресконференції з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном в Одесі, що коли ґрунт змерзне і стане твердішим для легшого проходу військової техніки, Сили оборони України відновлять активні контрнаступальні дії.

"Гадаю, що це зменшення активності має місце через погодні умови. Але українські Збройні сили не думають зупиняться. Тому, використовуючи момент, коли ґрунт стане твердішим, я переконаний, що ми продовжуватимемо наші контратаки, кампанію зі звільнення наших територій", - наголосив Резніков.

Міністр також додав, що плани в України досить прості - звільнення всіх тимчасово окупованих територій України до кордонів 1991 року, які були міжнародно визнаними. Він висловив впевненість, що хоча росіяни воюють із цивільним населенням з метою схилити українську владу до переговорів на своїх умовах, це їм не вдасться.

"Ця війна - це війна ресурсів, і ці ресурси так само в них зменшуються", - зазначив очільник Міноборони.

Сьогодні, 11 грудня, РБК-Україна повідомляло, що Міністерство оборони Британії визначило Державний бюджет Росії на 2023 рік як занадто оптимістичний та такий, що не відповідає витратам на війну.

Крім того, ми писали, що міністр оборони Олексій Резніков зауважив: командування російської армії не виправдало очікування Кремля на війні проти України, тому, йомвірніше, його замінять.

За даними британської розвідки, російським військам необхідно продемонструвати хоч якийсь успіх у війні проти України. Тому вони наполегливо намагаються взяти Бахмут силами ПВК "Вагнера" та випущених із в'язниць ув'язнених.

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