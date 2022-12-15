Контрнаступ ЗСУ змусив керівництво Росії змінили плани, - Генштаб

Успіхи українських військових на сході та півдні змусили керівництво Росії змінити плани. Окупанти зосередилися на захопленні Луганської та Донецької областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"З огляду на успіхи наших військ на Харківському та Херсонському напрямках воєнно-політичне керівництво РФ було вимушено внести відповідні зміни у свої оперативні плани щодо захоплення України", - сказав Громов.

За його словами, окупаційні війська зосередили свої зусилля на Донбасі, щоб повністю захопити регіон.

"В найближчій перспективі основні зусилля ворога будуть зосереджені на виконанні стратегічного завдання щодо встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями", - підкреслив представник Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українські бійці продовжать контрнаступ, коли дозволить погода.

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