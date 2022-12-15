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ВСУ удалось продвинуться на Донецком направлении: подробности от Генштаба

Фото: ВСУ удалось продвинуться на Донецком направлении (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

В ходе наступательных операций Вооруженным силам Украины удалось продвинуться в районе села Диброва Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.

"В ходе ведения наступательных действий силы обороны продвинулись до 1,5 км в районе населенного пункта Дибровы (Донецкая область - ред.)", - заявил Громов.

Отметим, что населенный пункт Диброва расположен в Лиманском районе.

Фото: населенный пункт Диброва (Goggle карта)

Напомним, Громов отмечал, что успехи украинских военных на востоке и юге вынудили руководство России изменить планы. Оккупанты сосредоточились на захвате Луганской и Донецкой областей.

Также ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что активное контрнаступление украинских войск продолжится, как только затвердеет земля и станут устойчивыми морозы.

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