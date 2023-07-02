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ЗСУ з важкими боями просуваються на двох південних напрямках, - Маляр

Фото: заступник міністра оборони України Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Сили оборони України продовжують наступальні дії на півдні України. Бійці ЗСУ ведуть тяжки бої з окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Ганну Маляр.

Ситуація на півдні України

За словами Маляр, за поточну добу маємо невелике просування українських військ. Бійці мають часткові успіхи, відтісняють противника і вирівнюють фронт.

"З важкими боями, але поступово на Бердянському та Мелітопольському напрямках просуваємось. Наші війська стикаються з інтенсивним супротивом ворога, дистанційним мінуванням, перекиданням резервів, але наполегливо та невпинно створюють умови для як найшвидшого руху вперед", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на сході України

Вона повідомила, що ворог наступає на декількох напрямках:

  • Авдіївський;
  • Мар‘їнський;
  • Лиманський.


"Ворог також рушив вперед і на Сватівському напрямку. Там точаться запеклі бої. Противник атакує Білогорівку, Серебрянку. Ситуація доволі складна", - написала вона.

На Бахмутському напрямку:

  • на південному флангу рухаємось вперед, маємо частковий успіх;
  • на північному - тривають бої. Ворог перекинув туди 2 десантно-штурмових полки.

Наступ ЗСУ

Вчора Маляр повідомляла, що в Луганській області ЗСУ провели успішні наступальні дії в районі Білогорівки, закріплюються на зайнятих рубежах.

Також за два тижні наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках було звільнено 8 населених пунктів. Це Новодарівка, Левадне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки.

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