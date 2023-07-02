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ВСУ, с тяжелыми боями, продвигаются на двух южных направлениях, - Маляр

Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Силы обороны Украины продолжают наступательные действия на юге Украины. Бойцы ВСУ ведут тяжелые бои с оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр.

Ситуация на юге Украины

По словам Маляр, за текущие сутки имеем небольшое продвижение украинских войск. Бойцы имеют частные успехи, оттесняют противника и выравнивают фронт.

"С тяжелыми боями, но постепенно на Бердянском и Мелитопольском направлениях продвигаемся. Наши войска сталкиваются с интенсивным сопротивлением врага, дистанционным минированием, опрокидыванием резервов, но настойчиво и неустанно создают условия для скорейшего движения вперед", - говорится в сообщении.

Ситуация на востоке Украины

Она сообщила, что враг наступает по нескольким направлениям:

  • Авдеевский;
  • Марьинский;
  • Лиманский.


"Враг также двинулся вперед и на Сватовском направлении. Там ведутся ожесточенные бои. Противник атакует Белогоровку, Серебрянку. Ситуация достаточно сложная", - написала она.

На Бахмутском направлении:

  • на южном фланге двигаемся вперед, имеем частичный успех;
  • на северном – продолжаются бои. Враг перебросил туда 2 десантно-штурмовых полка.

Наступление ВСУ

Вчера Маляр сообщала, что в Луганской области ВСУ провели успешные наступательные действия в районе Белогоровки, закрепляемые на занятых рубежах.

Также за две недели наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях было уволено 8 населенных пунктов. Это Новодаровка, Левадное, Сторожево, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.

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Война России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ