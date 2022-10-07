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ЗСУ увійшли до Макіївки Луганської області

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військові увійшли до села Макіївка Луганської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 198 батальйону ТРО.

Варто відзначити, що Генеральний штаб України поки що не підтверджував інформації щодо звільнення Макіївки.

"ЗСУ продовжує звільняти нашу рідну Сватівщину. Село Макіївка - це Україна", - пише пресслужба батальйону.

Також наші бійці показали відео, яке було записано в селі.

Фото: Макіївка Луганської області (deepstate)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова Луганської ОВА Сергій Гайдай анонсував деокупацію області.

Тим часом наші воїни вже звільнили село Греківка на Сватівському напрямку в Луганській області.

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