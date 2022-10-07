ЗСУ увійшли до Макіївки Луганської області

Українські військові увійшли до села Макіївка Луганської області.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 198 батальйону ТРО.
Варто відзначити, що Генеральний штаб України поки що не підтверджував інформації щодо звільнення Макіївки.
"ЗСУ продовжує звільняти нашу рідну Сватівщину. Село Макіївка - це Україна", - пише пресслужба батальйону.
Також наші бійці показали відео, яке було записано в селі.
Фото: Макіївка Луганської області (deepstate)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова Луганської ОВА Сергій Гайдай анонсував деокупацію області.
Тим часом наші воїни вже звільнили село Греківка на Сватівському напрямку в Луганській області.
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