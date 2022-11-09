ЗСУ увійшли до Калинівського Херсонської області: карта

Українські війська увійшли до населеного пункту Калинівське Херсонської області на схід від Снігурівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deepstatemap .

"З'явилося фото українського військового на тлі знищеного мосту поблизу Калинівського Херсонської області. Населений пункт переходить у блакитну зону", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на думку експертів, звільнення Снігурівки Миколаївської області важливе для наших військових. Адже вихід на цей плацдарм відкриває ЗСУ рух у бік Херсона.

При цьому раніше у ГУР Міноборони України оцінили тривалість боїв за тимчасово окупований Херсон. Там заявили, що ЗСУ потрібен час, щоб відбити місто.

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