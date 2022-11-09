UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ увійшли до Калинівського Херсонської області: карта

Фото: ЗСУ увійшли до Калинівського Херсонської області (t.me/ressentiment_channel)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські війська увійшли до населеного пункту Калинівське Херсонської області на схід від Снігурівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deepstatemap.

"З'явилося фото українського військового на тлі знищеного мосту поблизу Калинівського Херсонської області. Населений пункт переходить у блакитну зону", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на думку експертів, звільнення Снігурівки Миколаївської області важливе для наших військових. Адже вихід на цей плацдарм відкриває ЗСУ рух у бік Херсона.

При цьому раніше у ГУР Міноборони України оцінили тривалість боїв за тимчасово окупований Херсон. Там заявили, що ЗСУ потрібен час, щоб відбити місто.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонЗбройні сили УкраїниВійна в Україні