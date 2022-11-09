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ВСУ вошли в Калиновское Херсонской области: карта

Фото: ВСУ вошли в Калиновское Херсонской области (t.me/ressentiment_channel)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские войска вошли в населенный пункт Калиновское Херсонской области к востоку от Снигиревки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deepstatemap.

"Появилось фото украинского военного на фоне уничтоженного моста вблизи Калиновского Херсонской области. Населенный пункт переходит в голубую зону", - говорится в сообщении.

Напомним, по мнению экспертов, освобождение Снигиревки Николаевской области важно для наших военных. Ведь выход на этот плацдарм открывает ВСУ движение в сторону Херсона.

При этом ранее в ГУР Минобороны Украины оценили продолжительность боев за временно оккупированный Херсон. Там заявили, что ВСУ потребуется время, чтобы отбить город.

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