UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ увійшли до Дробишева під Лиманом

Фото: ЗСУ увійшли до Дробишева під Лиманом (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові звільнили селище міського типу Дробишеве, що знаходиться у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіцера ЗСУ Анатолія Штефана.

"Дробишеве - селище у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області під контролем ЗСУ", - написав він.

81-а ОАМБр записала відео, у якомі повідомила про деокупацію населеного пункту у п'ятницю, 30 вересня.

Нагадаємо, що сьогодні американський Інститут вивчення війни повідомив, що українські бійці 29 вересня, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана, а також перерізали останній шлях Торське-Дробишеве, яким росіяни могли б відступити.

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив ЗМІ, що операція з оточення окупантів біля Лиману перебуває "на етапі завершення" та зазначив, що "після стабілізаційних заходів можна буде сказати детальніше".

Окрім того, ЗСУ показали ймовірну втечу росіян на Лиманському напрямку, а в Офісі президента вже кажуть, що РФ доведеться просити Україну про виведення своїх військових з оточення в районі Лиману.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійна Росії проти України