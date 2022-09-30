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ВСУ вошли в Дробышево под Лиманом

Новина українською →
Пятница 30 сентября 2022 20:45
ВСУ вошли в Дробышево под Лиманом Фото: ВСУ вошли в Дробышево под Лиманом (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные освободили поселок городского типа Дробышево, который находится в Лиманской городской территориальной общине Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на офицера ВСУ Анатолия Штефана.

ВСУ вошли в Дробышево под Лиманом

"Дробышево - поселок в Лиманской городской территориальной общине Донецкой области под контролем ВСУ", - написал он.

81-я ОАМБр записала видео, в котором сообщила о деоккупации населенного пункта в пятницу, 30 сентября.

Напомним, что сегодня американский Институт изучения войны сообщил, что украинские бойцы 29 сентября, вероятно, завершили окружение российской группировки в районе Лимана, а также перерезали последний путь Торское-Дробышево, по которому россияне могли бы отступить.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил СМИ, что операция по окружению оккупантов возле Лимана находится "на этапе завершения" и отметил, что "после стабилизационных мер можно будет сказать подробнее".

Кроме того, ВСУ показали вероятное бегство россиян на Лиманском направлении, а в Офисе президента уже говорят, что РФ придется просить Украину о выводе своих военных из окружения в районе Лимана.

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