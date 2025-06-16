ЗСУ "утилізували" ворожий склад БП та гармати на Запорізькому напрямку (відео)

Під час атаки було уражено:

польовий склад БП;

три гармати 2А65 "Мста-Б".



"44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола невтомно відстоює кожен метр української землі. Послідовна утилізація ворожих гармат та боєприпасів відчутно послаблює бойові спроможності окупанта", - зазначається на Facebook-сторінці бригади.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби, 15 червня, згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), відбулося 175 бойове зіткнення. Ворог масовано застосував авіацію, артилерію та дрони-камікадзе.

Також від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) втратила більше 1,005 млн одиниць живої сили. Лише за минулу добу ворог втратив ще 1,2 тисячі солдатів. Також ЗСУ уразили: