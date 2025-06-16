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Тиск ворога не спадає: Генштаб розповів, де тривають найгарячіші бої

Понеділок 16 червня 2025 08:41
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Тиск ворога не спадає: Генштаб розповів, де тривають найгарячіші бої Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

З початку доби вздовж всієї лінії відбулося 175 бойове зіткнення. Російська армія масовано застосувала авіацію, артилерію та дрони-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Атака ворога

Ворог завдав 4 ракетних та 54 авіаційних ударів, випустивши 11 ракет і скинувши 99 керованих авіабомб. Крім цього, армія РФ здійснила 5852 обстріли, з них 67 - з реактивних систем залпового вогню, та атакувала українські позиції 3081 дроном-камікадзе.

Авіаудари по мирних містах

Авіаударів зазнали райони Петрушівки на Сумщині, Красного Хутора і Грем’ячки на Чернігівщині, а також низка населених пунктів на Донеччині, Запоріжжі й Херсонщині.

Результати ЗСУ

Авіяція, артилерія й ракетні війська Сил оборони за добу уразили 22 райони зосередження живої сили, техніки та озброєння противника.

Найгарячіші напрямки

На Харківському напрямку відбулося сім ворожих штурмів біля Вовчанська, Стариці та Кам’янки.

Тиск ворога не спадає: Генштаб розповів, де тривають найгарячіші бої

На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 11 атак, зокрема поблизу Голубівки, Степової Новоселівки та Петропавлівки.

Тиск ворога не спадає: Генштаб розповів, де тривають найгарячіші бої

На Лиманському напрямку окупанти 14 разів намагалися прорватися біля Копанок, Липового та Торського.

Тиск ворога не спадає: Генштаб розповів, де тривають найгарячіші бої

На Краматорському - 10 зіткнень, зокрема біля Часового Яру й Курдюмівки.

Тиск ворога не спадає: Генштаб розповів, де тривають найгарячіші бої

На Торецькому - 15 атак біля Торецька, Новоспаського, Яблунівки.

Тиск ворога не спадає: Генштаб розповів, де тривають найгарячіші бої

Найбільш інтенсивні штурми зафіксовано на Покровському напрямку - 46 атак у районах Миролюбівки, Олексіївки, Новомиколаївки.

Тиск ворога не спадає: Генштаб розповів, де тривають найгарячіші бої

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорватися 32 рази, зокрема біля Новосілки, Костянтинополя, Мирного та Багатиря.

Тиск ворога не спадає: Генштаб розповів, де тривають найгарячіші бої

На Оріхівському напрямку відбито три штурми біля Новоандріївки.

Тиск ворога не спадає: Генштаб розповів, де тривають найгарячіші бої

На Гуляйпільському та Придніпровському - ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Тиск ворога не спадає: Генштаб розповів, де тривають найгарячіші бої

Курський напрямок. Українські сили вчора відбили 24 атаки. Також ворог завдав 12 авіаударів із 25 керованими бомбами та здійснив 233 артобстріли, зокрема 9 - з РСЗВ.

Тиск ворога не спадає: Генштаб розповів, де тривають найгарячіші бої

Втрати Росії на війні в Україні

Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1200 осіб.

Також українські воїни знешкодили два танки, сім бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 95 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, дев’ять ракет, 79 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки.

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