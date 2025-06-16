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ЗСУ "утилізували" ворожий склад БП та гармати на Запорізькому напрямку (відео)

Понеділок 16 червня 2025 10:32
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ЗСУ "утилізували" ворожий склад БП та гармати на Запорізькому напрямку (відео) Ілюстративне фото: ЗСУ "утилізували" ворожий склад БП та гармати на Запорізькому напрямку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Українські бійці уразили на Запорізькому напрямку польовий склад боєприпасів (БП) та гармати російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 44 окремої артилерійської бригади імені Гетьмана Данила Апостола.

Під час атаки було уражено:

  • польовий склад БП;
  • три гармати 2А65 "Мста-Б".


"44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола невтомно відстоює кожен метр української землі. Послідовна утилізація ворожих гармат та боєприпасів відчутно послаблює бойові спроможності окупанта", - зазначається на Facebook-сторінці бригади.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби, 15 червня, згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), відбулося 175 бойове зіткнення. Ворог масовано застосував авіацію, артилерію та дрони-камікадзе.

Також від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) втратила більше 1,005 млн одиниць живої сили. Лише за минулу добу ворог втратив ще 1,2 тисячі солдатів. Також ЗСУ уразили:

  • два танки;
  • сім бойових броньованих машин;
  • 18 артилерійських систем.

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