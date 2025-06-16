ЗСУ "утилізували" ворожий склад БП та гармати на Запорізькому напрямку (відео)
Українські бійці уразили на Запорізькому напрямку польовий склад боєприпасів (БП) та гармати російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 44 окремої артилерійської бригади імені Гетьмана Данила Апостола.
Під час атаки було уражено:
- польовий склад БП;
- три гармати 2А65 "Мста-Б".
"44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола невтомно відстоює кожен метр української землі. Послідовна утилізація ворожих гармат та боєприпасів відчутно послаблює бойові спроможності окупанта", - зазначається на Facebook-сторінці бригади.
Ситуація на фронті
Протягом минулої доби, 15 червня, згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), відбулося 175 бойове зіткнення. Ворог масовано застосував авіацію, артилерію та дрони-камікадзе.
Також від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) втратила більше 1,005 млн одиниць живої сили. Лише за минулу добу ворог втратив ще 1,2 тисячі солдатів. Також ЗСУ уразили:
- два танки;
- сім бойових броньованих машин;
- 18 артилерійських систем.
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