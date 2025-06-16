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ВСУ "утилизировали" вражеский склад БП и пушки на Запорожском направлении (видео)

Понедельник 16 июня 2025 10:32
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ВСУ "утилизировали" вражеский склад БП и пушки на Запорожском направлении (видео) Иллюстративное фото: ВСУ "утилизировали" вражеский склад БП и пушки на Запорожском направлении (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские бойцы поразили на Запорожском направлении полевой склад боеприпасов (БП) и пушки российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 44 отдельной артиллерийской бригады имени Гетмана Даниила Апостола.

Во время атаки было поражено:

  • полевой склад БП;
  • три пушки 2А65 "Мста-Б".


"44 отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола неутомимо отстаивает каждый метр украинской земли. Последовательная утилизация вражеских пушек и боеприпасов ощутимо ослабляет боевые возможности оккупанта", - отмечается на Facebook-странице бригады.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки, 15 июня, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), произошло 175 боевых столкновений. Враг массированно применил авиацию, артиллерию и дроны-камикадзе.

Также с начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) потеряла более 1,005 млн единиц живой силы. Только за минувшие сутки враг потерял еще 1,2 тысячи солдат. Также ВСУ поразили:

  • два танка;
  • семь боевых бронированных машин;
  • 18 артиллерийских систем.

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