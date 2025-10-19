ЗСУ успішно знищують російські ДРГ, які намагаються проникнути до Покровська, - ISW

Російські війська продовжили атакувати в Сумській області 17 та 18 жовтня.

Російський мілблогер, пов'язаний з Північним угрупованням військ, стверджував, що військові РФ продовжують хибно говорити про захоплення всієї Юнаківки (на північний схід від міста Суми), але українські війська все ще утримують позиції на півдні Юнаківки. За його інформацією, російське військове командування розробляє плани бойових дій на основі цих перебільшених повідомлень і щонайменше тричі з липня 2025 року оголошувало про контроль над населеним пунктом.

Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але не просунулися вперед.

Начальник Золочівської військової адміністрації Віктор Коваленко 18 жовтня заявив, що російські війська збили цивільний автомобіль, який їхав дорогою між Постольним та Баранівкою (на північний захід від Харкова), за допомогою FPV-дрона, в результаті чого один мирний житель загинув, троє отримали поранення.

Російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку.

Російський мілблогер стверджував, що війська РФ просунулися в межах Куп'янська, але спростував твердження про його захоплення.

Також російський мілблогер опублікував відеозапис ударів російських плануючих бомб по позиціях ЗСУ поблизу Новоосинового (на південний схід від Куп'янська).

Також російські війська продовжили наступальні операції на Лиманському напрямку, але не просунулися вперед.

Слов'янська військова адміністрація 18 жовтня повідомила, що армія РФ завдала ударів по Слов'янську понад 150 разів між липнем 2025 року та 15 жовтня, переважно ударними безпілотниками "Герань-2".

На Сіверському напрямку війська РФ прогресу не досягли.

Офіцер української бригади, що діє на Сіверському напрямку, 17 жовтня повідомив, що російські війська атакують виключно пішки невеликими піхотними групами за підтримки безпілотників та артилерії, замість того, щоб атакувати на мотоциклах.

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 17 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Мирнограда (на схід від Покровська).

На геолокаційних відеозаписах, опублікованих 18 жовтня, видно, як українські війська атакують російські позиції на південь від Леонтовичів, що, за оцінками ISW, ймовірно було місією інфільтрації.

18 жовтня 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ України повідомив, що російські війська мають кількісну перевагу в живій силі на південь від Покровська, але не мають повного контролю над цим районом, оскільки українські війська продовжують контратаки. ЗСУ виявляють та знищують російські диверсійно-розвідувальні підрозділи, які намагаються проникнути до Покровська.