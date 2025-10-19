ВСУ успешно уничтожают российские ДРГ, которые пытаются проникнуть в Покровск, - ISW

Российские войска продолжили атаковать в Сумской области 17 и 18 октября.

Российский милблогер, связанный с Северной группировкой войск, утверждал, что военные РФ продолжают ложно говорить о захвате всей Юнаковки (к северо-востоку от города Сумы), но украинские войска все еще удерживают позиции на юге Юнаковки. По его информации, российское военное командование разрабатывает планы боевых действий на основе этих преувеличенных сообщений и по меньшей мере трижды с июля 2025 года объявляло о контроле над населенным пунктом.

Российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но не продвинулись вперед.

Начальник Золочевской военной администрации Виктор Коваленко 18 октября заявил, что российские войска сбили гражданский автомобиль, который ехал по дороге между Постольным и Барановкой (к северо-западу от Харькова), с помощью FPV-дрона, в результате чего один мирный житель погиб, трое получили ранения.

Российские войска недавно продвинулись на Купянском направлении.

Российский милблогер утверждал, что войска РФ продвинулись в пределах Купянска, но опроверг утверждение о его захвате.

Также российский милблогер опубликовал видеозапись ударов российских планирующих бомб по позициям ВСУ вблизи Новоосиново (к юго-востоку от Купянска).

Также российские войска продолжили наступательные операции на Лиманском направлении, но не продвинулись вперед.

Славянская военная администрация 18 октября сообщила, что армия РФ нанесла удары по Славянску более 150 раз между июлем 2025 года и 15 октября, преимущественно ударными беспилотниками "Герань-2".

На Сиверском направлении войска РФ прогресса не достигли.

Офицер украинской бригады, действующей на Северском направлении, 17 октября сообщил, что российские войска атакуют исключительно пешком небольшими пехотными группами при поддержке беспилотников и артиллерии, вместо того, чтобы атаковать на мотоциклах.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 17 октября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к северу от Мирнограда (к востоку от Покровска).

На геолокационных видеозаписях, опубликованных 18 октября, видно, как украинские войска атакуют российские позиции к югу от Леонтовичей, что, по оценкам ISW, вероятно, было миссией инфильтрации.

18 октября 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Украины сообщил, что российские войска имеют количественное преимущество в живой силе к югу от Покровска, но не имеют полного контроля над этим районом, поскольку украинские войска продолжают контратаки. ВСУ обнаруживают и уничтожают российские диверсионно-разведывательные подразделения, которые пытаются проникнуть в Покровск.