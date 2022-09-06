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ВСУ успешно отразили попытки наступления врага в Донецкой области, - Генштаб

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Вторник 06 сентября 2022 07:15
ВСУ успешно отразили попытки наступления врага в Донецкой области, - Генштаб Фото: ВСУ успешно отразили попытки наступления врага в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Украинские военные успешно отразили все попытки наступления российских оккупантов в Донецкой области. В частности, в районе Соледара, Зайцевого, шахты Бутовка и Спартака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях противник, применяя имеющиеся средства огневого поражения, продолжал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры, а именно:

на Северском направлении обстрелов подверглись районы населенных пунктов Хреновка Черниговской области и Новая Гута, Сопич и Мирополье Сумской области.

на Харьковском направлении - Уды, Сосновка, Светличное, Золочев, Прудянка, Большие Проходы, Новое, Питомник, Руськая Лозовая, Руськие Тишки, Петровка, Константиновка, Пришиб, Гусаровка и Чеполь;

на Славянском направлении - Вернополье, Бражковка, Родное, Долина, Краснополье, Дмитровка, Богородичное, Донецкое и Славянск;

на Краматорском направлении - Кривая Лука, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Спорное;

на Бахмутском направлении - Раздолевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Григорьевка, Веселая Долина, Одрадовка, Зайцево, Нью-Йорк, Юрьевка, Опросное, Веселое и Майорск;

на Авдеевском направлении - Авдеевка, Опросное, Первомайское и Марьинка;

на Новопавловском направлении - Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Шахтерское, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар, Павловка, Константиновка;

на Запорожском направлении - Зеленое Поле, Времовка, Ольговское, Полтавка, Железнодорожное, Красное, Гуляйпольское, Дорожнянка, Новоданиловка и Белогорье.

На Южнобужском направлении - Николаев, Новогригоровка, Яковлевка, Партизанское, Квитневое, Киселевка, Шевченково, Терновые Поды, Правдино, Любомировка, Степная Долина, Таврическое, Мирное, Степное, Новоалександровка, Первомайское, Кобзарци, Широкое.

Враг продолжает совершать противоправные действия и размещает личный состав и военную технику в детских садах (Верхний Рогачик), храмах московского патриархата (Красный Маяк) в Херсонской области, а также использует Святотроицкий храм в Малой Камышевахе Харьковской области как полевой госпиталь.

Силы обороны продолжают ведение оборонной операции, удерживают определенные рубежи и не допускают продвижение противника в глубь территории Украины.

Наши защитники успешно отразили попытки наступления врага в районах Соледара, Зайцевого, шахты Бутовка и Спартака.

Напомним, в Черном море сейчас находится 2 российские носители "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 16 крылатыми ракетами.

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